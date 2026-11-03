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Коалиция желающих соберется в Берлине, чтобы подтвердить гарантии безопасности для Украины, - Мерц

15:58 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Коалиция желающих соберется в Берлине, чтобы подтвердить гарантии безопасности для Украины, - Мерц фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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В ближайшие недели Берлин примет саммит Коалиции желающих. Участники планируют согласовать помощь Украине, гарантии безопасности после перемирия и последующие дипломатические шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

"В ближайшие недели мы проведем в Берлине с Францией и Британией саммит Коалиции желающих", - заявил Мерц.

По его словам, предстоящая встреча будет иметь три основных направления работы.

Первый будет касаться дальнейшей поддержки Украины. Партнеры должны согласовать, как координировать помощь стране в дальнейшем.

Вторым вопросом станут гарантии безопасности на случай прекращения огня.

"Мы подтвердим нашу готовность предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня", – отметил канцлер Германии.

В то же время Мерц напомнил, что Коалиция желающих запланировала военные учения на территории Польши. Они должны начаться в ближайшие дни.

"Они станут важной составляющей мирного урегулирования", – подчеркнул он.

Третье направление работы саммита – координация дипломатических усилий. Европейские партнеры планируют и дальше согласовывать свои действия, чтобы способствовать завершению войны.

"Наш сигнал России четкий - пора положить конец этой войне", - подытожил Мерц.

Напомним, сегодня, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Берлине.

В Германию он прибыл вместе с украинской командой для встреч с канцлером Фридрихом Мерцом, президентом ФРГ и президентом Бундестага. Также глава государства запланировал участие в Берлинской конференции безопасности.

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