Зеленський: "Коаліція охочих" збереться у Берліні наступного тижня

Анонс зустрічі у Німеччині пролунав за підсумками багатосторонніх переговорів найбільших партнерів України, які відбулися сьогодні, 12 листопада, у Дубліні.

В обговоренні взяли участь лідери європейських країн, Канади, а також керівництво Євросоюзу та НАТО.

Головною темою розмови стало посилення допомоги Києву на тлі безперервних обстрілів з боку Росії.

Зокрема, учасники зосередилися на таких напрямках - постачання ракет для систем протиповітряної оборони, енергетична підтримка та будівництво нових укриттів, фінансова стійкість України та нові внески до програми PURL та напрацювання довгострокових гарантій безпеки.

"Розраховуємо на підтримку партнерів у всіх цих питаннях. Наступного тижня в Берліні запланована зустріч "Коаліції охочих", де ми продовжимо нашу координацію", - наголосив Володимир Зеленський.

Окремо президент відзначив рішення уряду Великої Британії, який запровадив новий пакет обмежень проти російського нафтового сектору.

Лондон став першим, хто наклав санкції одразу на всіх десятьох найбільших виробників нафти в Росії.

"Ще один крок до обмеження ресурсів, за рахунок яких Росія фінансує війну. Дякую за кроки, які наближають мир", - підсумував глава держави.