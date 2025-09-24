Зеленский: без Китая путинская Россия - это ничто

Он отметил, один из ведущих членов Совбеза, то есть РФ - делает все, чтобы продолжить самую большую войну в Европе со времен Второй Мировой войны.

"Россия делает это с помощью своего права вето", - сказал президент.

Также Зеленский упомянул и Китай, который тоже представлен на Совбезе ООН. Он подчеркнул, что без поддержки КНР Россия главы Кремля Владимира Путина - это ничто.

"Здесь также представлен Китай, это мощное государство, от которого сегодня Россия полностью зависима. Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он бы заставил Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия - это ничто", - заявил Зеленский.