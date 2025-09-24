Зеленский: без Китая путинская Россия - это ничто

Российская Федерация полностью зависима от Китая. И если бы Пекин хотел завершения войны в Украине, он был бы заставил Москву прекратить боевые действия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
Он отметил, один из ведущих членов Совбеза, то есть РФ - делает все, чтобы продолжить самую большую войну в Европе со времен Второй Мировой войны.
"Россия делает это с помощью своего права вето", - сказал президент.
Также Зеленский упомянул и Китай, который тоже представлен на Совбезе ООН. Он подчеркнул, что без поддержки КНР Россия главы Кремля Владимира Путина - это ничто.
"Здесь также представлен Китай, это мощное государство, от которого сегодня Россия полностью зависима. Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он бы заставил Москву остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия - это ничто", - заявил Зеленский.
Напомним, что в ночь с 22 на 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН, саммите по возвращению украинских детей, Крымской платформе и провести другие встречи.
В частности, глава государства встретился с президентом США Дональдом Трампом. После встречи глава Белого дома заявил, что экономика России разрушается, а в соцсетях написал, что Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность, и даже "пойти еще дальше".