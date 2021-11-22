Україна не планує наступ на Донбасі, - Кулеба

Україна не планує наступальну військову операцію на Донбасі. Київ залишається відданим пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, російська сторона підвищила інтенсивність дезінформації, включаючи неправдиві звинувачення України в нібито підготовці до військового наступу на Донбасі.

"Офіційно: Україна не планує наступальну військову операцію на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного вирішення конфлікту", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що Україна продовжує працювати над пожвавленням нормандського формату.

"Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати. Водночас, українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", - додав міністр.