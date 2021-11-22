ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Україна не планує наступ на Донбасі, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Понеділок 22 листопада 2021 16:16
Україна не планує наступ на Донбасі, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна не планує наступальну військову операцію на Донбасі. Київ залишається відданим пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, російська сторона підвищила інтенсивність дезінформації, включаючи неправдиві звинувачення України в нібито підготовці до військового наступу на Донбасі.

"Офіційно: Україна не планує наступальну військову операцію на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного вирішення конфлікту", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що Україна продовжує працювати над пожвавленням нормандського формату.

"Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати. Водночас, українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України.

А українська розвідка прогнозує, що Росія може зважитися на повномасштабне вторгнення у вже в січні-лютому наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Дмитро Кулеба
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ