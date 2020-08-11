ru
ua

Зеленський про іпотеку: труднощі з часом будуть нівельовані

Автор: РБК-Україна

Українці вже можуть брати іпотеку під 10%

Технічні складності з іпотекою, пов'язані з обліковою ставкою Національного банку України та інфляцією, з часом будуть нівельовані. В українців уже є можливість брати іпотеку під 10%.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

Зеленський зазначив, що деякі банки вже видають іпотеку під 10%, а ставка повинна знижуватися до обґрунтованого рівня.

"Є складнощі, я знаю. Вони пов'язані з обліковою ставкою Національного банку і з інфляцією. Але всі ці складності - технічні, всі вони з часом будуть нівельовані. Зараз найголовніше - вже є сигнал і приклади: люди можуть і беруть іпотеку під 10%", - заявив Зеленський.

Популярні новини

За перший місяць роботи програми доступної іпотеки загальний обсяг наданих позик склав 75 млн гривень (понад 200 іпотечних кредитів).

Нагадаємо, раніше Офіс президента назвав умови для отримання іпотеки: позичальники повинні продемонструвати банкам наявність доходу, який дозволить їм обслуговувати свій кредит.

Національний банк України очікує масового запуску іпотеки в четвертому кварталі 2020 року, а умовою для цього є збереження макроекономічної стабільності в країні.

Прогноз погоди
► Екзит-пол: Лукашенко лідирує на виборах президента Білорусі ► Курс долара припинив падіння на міжбанку
Читати всі новини