ru
ua

Зеленский об ипотеке: сложности со временем будут нивелированы

Автор: РБК-Украина

Украинцы уже могут брать ипотеку под 10%

Технические сложности с ипотекой, связанные с учетной ставкой Национального банка Украины и инфляцией, со временем будут нивелированы. У украинцев уже есть возможность брать ипотеку под 10%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Зеленский отметил, что некоторые банки уже выдают ипотеку под 10%, а ставка должна снижаться до обоснованного уровня.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности - технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное - уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", - заявил Зеленский.

Самые читаемые новости

За первый месяц работы программы доступной ипотеки общий объем предоставленных займов составил 75 млн гривен (более 200 ипотечных кредитов).

Напомним, ранее Офис президента назвал условия для получения ипотеки: заемщики должны продемонстрировать банкам наличие дохода, который позволит им обслуживать свой кредит.

Национальный банк Украины ожидает массового запуска ипотеки в четвертом квартале 2020 года, а условием для этого является сохранение макроэкономической стабильности в стране.

Прогноз погоды
► Экзит-пол: Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси ► Курс доллара прекратил падение на межбанке
Читать все новости