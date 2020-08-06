В ОП назвали умову для отримання іпотеки

Фото: Юлія Ковалів (РБК-Україна)

В середньому тривалість іпотечних кредитів становить від 10 до 30 років

В Офісі українського президента розповіли про умови надання кредиту на житло. В середньому тривалість іпотечних кредитів становить від 10 до 30 років.

Про це заявила на брифінгу заступник голови ОП Юлія Ковалів.

Вона розповіла, що немає однієї програми, за якою працює іпотека, але в середньому це ставка від 8,8% до 9,9% або 10%.

"Отримувати може будь-хто. Єдина вимога, це позичальники мають продемонструвати банкам наявність доходу їх сім'ї чи домогосподарства, який дозволить їм обслуговувати свій кредит", - зазначила вона.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, заявила, що кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року, але для цього необхідно зберегти макроекономічну стабільність.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.