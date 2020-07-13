В НБУ анонсували масовий запуск іпотеки

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Для надійних позичальників ставка опуститься до 10% річних

Національний банк України очікує масового запуску іпотеки в четвертому кварталі 2020 року. Умовою для цього є збереження макроекономічної стабільності в країні.

Про це заявила в. о. голови НБУ Катерина Рожкова, в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"У четвертому кварталі можна буде масово запускати іпотеку", - сказала вона.

За її словами, зниження ставок до 10% рік для самих якісних позичальників 10% річних вийде економічним шляхом, а не адміністративним.

"Іпотека підтягне додаткові суміжні галузі, які теж потребують додаткового кредитування", - сказала Рожкова.

За словами Рожкової, НБУ працює з банками та над іншими методами розширення кредитування, у тому числі закликає банки знижувати ставку по кредитах і депозитах в корпоративному секторі.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, заявила, що кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року, але для цього необхідно зберегти макроекономічну стабільність.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.

Нагадаємо, державний Ощадбанк почав видавати іпотеку під 10% поліцейським та чиновникам.