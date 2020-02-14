У Кремлі відреагували на розслідування "Схем" про поїздку Зеленського та Патрушева в Оман

Фото: Микола Патрушев (scrf.gov.ru)

Пєсков назвав брехнею повідомлення про поїздку Патрушева в Оман і зустріч там з Зеленським

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація з розслідування "Схем" про поїздку секретар Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з президентом України Володимиром Зеленським не відповідає дійсності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, Пєсков назвав інформацію про можливу зустріч Патрушева і Зеленського в Омані "брехнею".

Відзначимо, прес-секретар президента України Юлія Мендель також заявила, що Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися.

"Єдине, що було не складно в сюжеті програми "Схеми" - це заперечувати факт зустрічі президента і представника РФ Патрушева, адже вони дійсно ніколи не зустрічалися і не говорили", - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, раніше новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував розслідування програми "Схеми", заявивши, що "це все - неправда від початку і до кінця".

Як писало РБК-Україна, журналісти проекту "Схеми" у своєму розслідуванні повідомили, що Патрушев був в Омані в той же час, коли і Зеленський (початок січня 2020 року). Крім того, за даними журналістів, Патрушев прилетів в Оман тим же чартерним літаком, яким через добу після прильоту представника РФ з Оману полетів Зеленський.