ОП повідомив НАЗК, що чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатила держава Оман

Фото: Олександр Новіков (з відкритих джерел)

НАЗК направляли запити в ОП про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані

Офіс президента повідомив Національному агентству з питань запобігання корупції, що чартерний літак з Оману, яким у січні до Києва повертався президент України Володимир Зеленський, оплатив Султанат Оман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "НВ" голови НАЗК Олександра Новікова.

За його словами, НАЗК направляли запити в ОП про те, за чий кошт були сплачені переліт та проживання в Омані.

"ОП та Державне управління справами нещодавно повідомили, що це не відбувалось за державні кошти, а літак для повернення був наданий Султанатом Оман", - сказав Новіков.

І додав, що після того в НАЗК направили запит безпосередньо Володимиру Зеленському.

"Ми направили запит Зеленському вже як фізичній особі для того, щоб він повідомив, хто оплачував відпочинок. Якщо сплачував хтось із членів родини, то закон не зобов’язує надавати таку інформацію. Але якщо президент сам сплачував і він про це не повідомив, то це факт порушення", - пояснив Новіков.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація з розслідування "Схем" про поїздку секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в Оман і зустріч там з президентом України Володимиром Зеленським не відповідає дійсності.

Як писало РБК-Україна, журналісти проекту "Схеми" у своєму розслідуванні повідомили, що Патрушев був в Омані в той же час, коли і Зеленський (початок січня 2020 року). Крім того, за даними журналістів, Патрушев прилетів в Оман тим же чартерним літаком, яким через добу після прильоту представника РФ з Оману полетів Зеленський.