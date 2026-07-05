Зеленский и Трамп встретятся на этой неделе

Напомним, 4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом , во время которого поздравил его с 250-летием США.

По словам украинского лидера, есть "реальная перспектива" завершить войну и стороны договорились продолжить диалог лично на саммите НАТО в Анкаре.



Предварительная встреча Зеленского с Трампом прошла в июне 2026 года на полях саммита "Группы семи".

Тогда стороны обсудили тему получения Украиной лицензий на производство антибаллистических ракет.