Зеленский и Трамп подпишут сделку о реконструкции Украины на 800 млрд долларов, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать в конце января сделку о процветании Украины на 800 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Западные источники сообщили изданию, что Зеленский и Трамп подпишут сделку на Всемирном экономическом форуме, который пройдет 19-23 января в Давосе. 

The Telegraph пишет, что Зеленский рассчитывал на следующей неделе отправиться в Белый дом, чтобы финализировать как экономический план процветания, так и договоренность о гарантиях безопасности после войны.

Но союзники из "коалиции желающих" отговорили его от такой поездки и предложили Всемирный экономический форум как "более подходящую площадку для встречи с Трампом". 

Источники журналистов рассказали, что план заключается в том, чтобы использовать эту встречу для окончательного согласования экономического соглашения.

Европейские чиновники, участвующие в мирных переговорах, призвали Зеленского не спешить с переговорами с президентом США, поскольку считают, что он в настоящее время поддерживает их стремление завершить войну на выгодных для Киева условиях.

Что предусматривает план процветания

Ожидается, что план процветания будет рассчитан на привлечение порядка 800 млрд долларов в течение десяти лет и направлен на восстановление Украины и перезапуск ее экономики.

Документ предполагает возможность предоставления кредитов, грантов и запуска инвестиционных проектов с участием частных компаний, за счет которых планируется аккумулировать необходимые средства.

В Киеве рассчитывают, что участие США в послевоенном восстановлении, в том числе в проектах, потенциально интересных Дональду Трампу, повысит готовность Вашингтона предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Основой соглашения стала сделка по полезным ископаемым, заключенная в прошлом году, которая дала американским инвесторам доступ к будущим проектам в сфере добычи в Украине.

План процветания

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом план восстановления Украины.

Предусматривается, что в Украине будут созданы рабочие места, европейские и американские компании смогут начать бизнес в Украине на специальных условиях и не только.

