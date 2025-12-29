Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News

По слова источника, этому может способствовать вчерашняя встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.

"Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с... Владимиром Путиным", - пишет издание сославшись на источник, который знаком с ходом обсуждений.

И хоть встреча во Флориде была представлена как шаг вперед в мирных усилиях под руководством Трампа, источник добавил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы "дипломатической победой" для президента США.

Причем он отметил, что если бы Путин поговорил вчера, то это было бы самое большое достижение в мирном процессе.

"Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе. Это стало бы дипломатической победой для президента Трампа", - сказал источник.

Также он добавил, что Трамп, судя по всему, является самым успешным посредником, поскольку "Путин и Зеленский воспринимают друг друга эмоционально, а это есть вызовом".

Кроме того, источник высказался о вчерашних переговорах. По его слова, в центре обсуждений находился поддерживаемый США мирный план из 20 пунктов, который был разработан по итогам нескольких недель переговоров.

Документ потребует компромисса как со стороны Киева, так и со стороны Москвы, "чтобы вовлечь Зеленского и, возможно, провести с ним прямые переговоры". Тут опять таки, речь, судя по всему, о прямых переговорах с российской стороной или же самим Путиным.

Почему Путин отказался говорить с Зеленским и когда была возможность возобновить диалог Украины и РФ

В ходе общения с собеседником изданию Fox News удалось узнать, когда контакт между главами двух стран прекратился и почему мирные переговоры не возобновились год назад.

"Единственная трудность заключается в том, что Путин отказывается разговаривать с Зеленским с июля 2020 года, когда они общались по поводу скандала с "Вагнером" и провалившейся операции по задержанию российских боевиков, связанных с "Вагнером". После этого Зеленский неоднократно пытался поговорить с Путиным, но тот отказывался", - говорит источник.

Он также сказал, что отношения между двумя лидерами были напряженными еще до того, как связь полностью прервалась.

"До этого момента в 2020 году разговоры между Зеленским и Путиным никогда не были дружелюбными, и между ними всегда ощущалась напряженность. Во время переговоров Путин всегда был немногословен, а Зеленский пытался наладить контакт. Зеленский всегда вел себя покорно по отношению к Путину и делал видео, что находится в хорошем настроении, почти как будто играл роль на сцене", - пояснил источник.

Кроме того, когда Путин молчал, Зеленский "всегда вежливо спрашивал" его, что тот думает. Как говорит источник, "Путин никогда не был разговорчивым".

Также он утверждает, что в августе и сентябре 2024 года были возможности для переговоров, но они снова исчезли, когда украинские войска зашли в Курскую область.