ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Усиление F-16 и защита от реактивных дронов: Зеленский анонсировал помощь от Нидерландов

20:23 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Усиление F-16 и защита от реактивных дронов: Зеленский анонсировал помощь от Нидерландов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Нидерланды помогут Украине усилить эффективность истребителей F-16 для уничтожения российских реактивных "Шахедов", а также приобщатся к защите критической инфраструктуры и усиления ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского по итогам разговора с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Глава государства подчеркнул, что весомый процент сбития российских реактивных беспилотников обеспечивают именно истребители, которые Украина получила от Нидерландов.

"Значительный процент сбития этих дронов обеспечивают именно F-16, которые Нидерланды передали Украине, и есть возможность поддержать их работу соответствующими средствами", - отметил президент.

Стороны обсудили технические возможности поддержки работы этих самолетов соответствующими средствами, а также дополнительные шаги для защиты украинской критической инфраструктуры и усиления ПВО.

"Проинформировал Роба о наших контактах с американской командой и потенциальных встречах в трехстороннем формате на техническом уровне между Украиной, Америкой и Россией. Реалистичные предложения, которые могут приблизить мир, важны", - добавил Зеленский.

Напомним, Бельгия уже в ближайшее время планирует согласовать передачу Украине трех истребителей F-16. Процедура требует разрешения Франции из-за установленных на бортах французских систем РЭБ.

Зеленский заявил, что F-16 эффективно сбивают вражеские реактивные дроны, но значительная часть истребителей длительное время находится в ЕС на ремонте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский F-16 Война в Украине
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком