Усиление F-16 и защита от реактивных дронов: Зеленский анонсировал помощь от Нидерландов
Нидерланды помогут Украине усилить эффективность истребителей F-16 для уничтожения российских реактивных "Шахедов", а также приобщатся к защите критической инфраструктуры и усиления ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского по итогам разговора с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
Глава государства подчеркнул, что весомый процент сбития российских реактивных беспилотников обеспечивают именно истребители, которые Украина получила от Нидерландов.
"Значительный процент сбития этих дронов обеспечивают именно F-16, которые Нидерланды передали Украине, и есть возможность поддержать их работу соответствующими средствами", - отметил президент.
Стороны обсудили технические возможности поддержки работы этих самолетов соответствующими средствами, а также дополнительные шаги для защиты украинской критической инфраструктуры и усиления ПВО.
"Проинформировал Роба о наших контактах с американской командой и потенциальных встречах в трехстороннем формате на техническом уровне между Украиной, Америкой и Россией. Реалистичные предложения, которые могут приблизить мир, важны", - добавил Зеленский.
Напомним, Бельгия уже в ближайшее время планирует согласовать передачу Украине трех истребителей F-16. Процедура требует разрешения Франции из-за установленных на бортах французских систем РЭБ.
Зеленский заявил, что F-16 эффективно сбивают вражеские реактивные дроны, но значительная часть истребителей длительное время находится в ЕС на ремонте.