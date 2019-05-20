Зеленський хоче, щоб Україна в міжнародному співтоваристві стала "надійної сестрою"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський звернувся до міжнародних партнерів

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв міжнародним партнерам, що світ буде пишатися Україною. Про це заявив Зеленський, відкриваючи разом з дружиною Оленою урочистий прийом представників іноземних держав, передає його пресс-служба.

Сьогодні, 20 травня, Зеленський зустрівся з главами іноземних делегацій та послами іноземних держав. Він заявив, що його переповнюють подяка і надія.

"Відчуваю вдячність за те, що ви в дуже короткий термін змогли приїхати до нас. Спасибі міжнародним партнерам за допомогу в проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна - демократична держава. Дякуємо за допомогу в боротьбі з корупцією, економічними проблемами і головне - у боротьбі з російською агресією", - зазначив глава держави.

Він також висловив сподівання, що кількість міжнародних партнерів України буде зростати, а "Україна у міжнародному співтоваристві стане надійною сестрою, якою всі пишаються".

Нагадаємо, в делегації США промова президента Володимира Зеленського назвали вражаючою.

Зазначимо, сьогодні, 20 травня, Зеленський під час церемонії інавгурації прийняв присягу на вірність Україні.