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Зеленський хоче, щоб Україна в міжнародному співтоваристві стала "надійної сестрою"

Новини » Політика    20.05.2019 - 14:50
Зеленський хоче, щоб Україна в міжнародному співтоваристві стала "надійної сестрою"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський звернувся до міжнародних партнерів

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв міжнародним партнерам, що світ буде пишатися Україною. Про це заявив Зеленський, відкриваючи разом з дружиною Оленою урочистий прийом представників іноземних держав, передає його пресс-служба.

Сьогодні, 20 травня, Зеленський зустрівся з главами іноземних делегацій та послами іноземних держав. Він заявив, що його переповнюють подяка і надія.

"Відчуваю вдячність за те, що ви в дуже короткий термін змогли приїхати до нас. Спасибі міжнародним партнерам за допомогу в проведенні чесних виборів. Разом ми довели, що Україна - демократична держава. Дякуємо за допомогу в боротьбі з корупцією, економічними проблемами і головне - у боротьбі з російською агресією", - зазначив глава держави.

Він також висловив сподівання, що кількість міжнародних партнерів України буде зростати, а "Україна у міжнародному співтоваристві стане надійною сестрою, якою всі пишаються".

Нагадаємо, в делегації США промова президента Володимира Зеленського назвали вражаючою.

Зазначимо, сьогодні, 20 травня, Зеленський під час церемонії інавгурації прийняв присягу на вірність Україні.

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