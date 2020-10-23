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Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні

США, П'ятниця 23 жовтня 2020 01:25
Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз заявив про амбітну спортивну мету України провести Олімпійських ігор. Проведення Олімпіади матиме символічне значення і привабить іноземних туристів в країну.

Про це президент розповів під час робочої поїздки до Донецької області, коли брав участь у відкритті льодової арени Mariupol Ice Center, повідомляє прес-служба глави держави.

"Потрібно зрозуміти, які для цього кроки необхідно робити - і робити дуже швидко. Якщо це багато коштує - можна говорити про об'єднання і проводити (Олімпійські ігри. - ред.) з іншою країною. Нам потрібен спортивний "Оскар", нам потрібна мета", - сказав Зеленський.

Він додав, що влада розвиває інфраструктуру, зокрема відновлює дороги, для розвитку туризму в Україні.

Нагадаємо, у вересні міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив йому почати підготовку країни до Олімпіади.

У минулому році президент заявляв про наміри боротися за участь України в проведенні Олімпіади.

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