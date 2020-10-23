ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский хочет провести Олимпиаду в Украине

США, Пятница 23 октября 2020 01:25
Зеленский хочет провести Олимпиаду в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об амбициозной спортивной цели Украины провести Олимпийских игр. Проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и привлечет иностранных туристов в страну.

Об этом президент рассказал во время рабочей поездки в Донецкую область, когда участвовал в открытии ледовой арены Mariupol Ice Center, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нужно понять, какие для этого шаги необходимо делать - и делать очень быстро. Если это много стоит - можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры, - ред.) с другой страной. Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", - сказал Зеленский.

Он добавил, что власти развивают инфраструктуру, в частности восстанавливает дороги, для развития туризма в Украине.

Напомним, в сентябре министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил ему начать подготовку страны к Олимпиаде.

В прошлом году президент заявлял о намерениях бороться за участие Украины в проведении Олимпиады.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийОлимпиада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь