Зеленский хочет, чтобы новые гарантии действовали до членства в НАТО, а не как Будапештский меморандум

Гарантии безопасности для Украины должны действовать до членства нашей страны в НАТО, а не как Будапештский меморандум, в котором нет никакой конкретики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе.

"Я не считаю Будапештский меморандум гарантиями безопасности, я не понимаю никакой ответственности в нем. Я не вижу там никакой конкретики, кроме того, что Украина была с этим документом и осталась в одиночестве", - сказал Зеленский.

Что касается нового документа, то, по словам президента, он должен действовать, пока Украина не в НАТО. Однако лучшими гарантиями безопасности для нашей страны является членство в Альянсе.

"На пути к НАТО мы хотели бы иметь те гарантии, которые сейчас у нас и иметь их постоянно. Мы хотим иметь соответствующий документ, чтобы помощь была выписана и конкретна. Сегодняшняя рамочная декларация гарантий безопасности открывают возможность этих двусторонних мощных документов", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Страны G7 сегодня, 12 июля, согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. Это произойдет в рамках проходящего в Вильнюсе саммита НАТО.

В правительстве Великобритании заявили, что сегодня партнеры G7 на полях саммита НАТО согласуют совместную декларацию для долгосрочных договоренностей по безопасности Украины.

Ожидается, что ее подпишут сегодня все члены "Большой семерки". В Британии назвали будущие гарантии "историческими" и заявили, что они станут большим шагом для прекращения войны.