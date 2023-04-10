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Зеленский хочет поговорить с премьер-министром Индии, - МИД

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова в интервью телекомпании CNBC TV18.

Индийская газета Hindu сообщила, что Джапарова будет призывать Индию прислать "решительное послание к миру" российскому диктатору Владимиру Путину, который посетит Индию в июле для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы считаем, что активизация политического диалога на самом высоком уровне является первым шагом к этой великой цели. Мой президент просит телефонного разговора с премьер-министром. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать его однажды в Киеве", - сказала она.

Джапарова также отметила, что Украина ожидает, что Индия, которая в этом году председательствует в G20, пригласит официальных лиц Киева принять участие в мероприятиях G20 и активизировать политический диалог.

Напомним, Джапарова находится с двухдневным визитом в Индии.

Ранее сообщалось, что Украина хочет попросить у Индии оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры.

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