Украина попросит у Индии оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, - СМИ

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, как ожидается, 10 апреля прибудет в Индию. Представитель МИД Украины намерен попросить помощи в виде оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu .

Джапарова попросит Индию на предстоящем визите предоставить гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной во время агрессии РФ.

"Джапарова прибудет в Индию в понедельник и проведет межведомственный диалог, а также пообщается со СМИ и аналитическими центрами в столице страны с целью заручиться поддержкой Украины в Индии", - говорится в материале.

The Hindu пишет, что Украина попросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая фармацевтические препараты и медицинское оборудование.