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Украина попросит у Индии оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, - СМИ

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Суббота 08 апреля 2023 17:19
Украина попросит у Индии оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, - СМИ Фото: Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, как ожидается, 10 апреля прибудет в Индию. Представитель МИД Украины намерен попросить помощи в виде оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

Джапарова попросит Индию на предстоящем визите предоставить гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной во время агрессии РФ.

"Джапарова прибудет в Индию в понедельник и проведет межведомственный диалог, а также пообщается со СМИ и аналитическими центрами в столице страны с целью заручиться поддержкой Украины в Индии", - говорится в материале.

The Hindu пишет, что Украина попросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая фармацевтические препараты и медицинское оборудование.

Также замминистра обсудит с премьер-министром Индии с Нарендрой Моде "Формулу мира". Украина заинтересована в получении приглашения для участия во встречах G20, проходящих под председательством Индии, а также в приглашении президента Украины Владимира Зеленского выступить перед лидерами G20 во время саммита.

Напомним, что Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, включая потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что если Индия приняла решение продолжать покупать российскую нефть и зарабатывать на страданиях украинцев, она должна увеличить объемы помощи нашей стране.

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