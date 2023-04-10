Замглавы МИД отправилась с визитом в Индию

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отправилась с двухдневным визитом в Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Джапарову и пресс-службу МИД.

"Рада посетить Индию - землю, породившую многих мудрецов, святых и гуру. Сегодня Индия хочет быть Вишвагуру - всемирным учителем и арбитром. В нашем случае мы имеем очень четкую картину: агрессор против невинной жертвы. Поддержка Украины - единственный правильный выбор для настоящего Вишвагура", - написала Джапарова.

Пресс-служба МИД сообщала, что 10-11 апреля состоится визит первого заместителя министра иностранных дел Украины в Индию.

Программа предусматривает встречи Джапаровой с государственным министром иностранных дел - государственным министром культуры Индии Минакаши Лекхи, заместителем министра иностранных дел Индии Санджаем Вермой и заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Викрамом Мисри.

Стороны обсудят усиление двустороннего взаимодействия, в частности, проведение политических консультаций, обмен визитами на высоком и высоком уровнях, возобновление работы межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству, а также пути активизации отношений между странами в рамках всеобъемлющего партнерства.

Джапарова также примет участие в круглом столе с Indian Strategic Community и интерактивном общении с представителями Индийского совета по международным делам и даст интервью ведущим медиа Индии.

Напомним, Украина собирается попросить у Индии оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.