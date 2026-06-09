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Зеленский хочет деньги российского олигарха Абрамовича, чтобы усилить ПВО

00:24 09.06.2026 Вт
2 мин
Как миллиарды олигарха могут пойти на новейшие системы противоракетной обороны?
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zeenskyy.official)

Зеленский поднял со Стармером вопрос денег от продажи "Челси" и предложил направить их на закупку противоракетных систем для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Что сказал Зеленский

В интервью Guardian после переговоров в Лондоне президент рассказал, что обратился к Стармеру с вопросом о средствах от продажи "Челси". По его словам, часть этих денег могла бы пойти на закупку антибаллистических ракет через программу PURL.

"Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Россия начала эту войну - почему бы не использовать российские деньги?" - сказал он.

Зеленский также пошутил о встрече с Абрамовичем в Киеве в прошлом месяце. "Он не принес этих денег. Я сказал: нам нужны ваши деньги", - рассказал президент.

Что происходит с деньгами

Британское правительство зарезервировало 2,4 миллиарда фунтов от продажи "Челси" для гуманитарных нужд Украины, но средства до сих пор не переданы.

Читайте также: Зеленский и Стармер обсудили судьбу замороженных средств от продажи "Челси"

Абрамович не выполнил обязательства в установленный срок - из-за спора об условиях использования денег. Британские чиновники готовятся к возможному судебному иску.

Стармер заверил Зеленского, что прилагает все усилия.

"Я знаю, что наши дипломатические команды говорят об этом. Это сложный момент", - передал слова премьера президент.

Британское правительство пыталось договориться с Абрамовичем добровольно, но в итоге объявило, что подаст на него в суд после того, как соглашения достичь не удалось.

При этом пострадавшие от войны украинцы могут получить менее половины от 3,09 миллиарда долларов, полученных от продажи клуба. Ранее Британия также угрожала Абрамовичу судебным иском, если он не передаст средства Украине добровольно.

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