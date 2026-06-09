Зеленский хочет деньги российского олигарха Абрамовича, чтобы усилить ПВО

Что сказал Зеленский

В интервью Guardian после переговоров в Лондоне президент рассказал, что обратился к Стармеру с вопросом о средствах от продажи "Челси". По его словам, часть этих денег могла бы пойти на закупку антибаллистических ракет через программу PURL.

"Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Россия начала эту войну - почему бы не использовать российские деньги?" - сказал он.

Зеленский также пошутил о встрече с Абрамовичем в Киеве в прошлом месяце. "Он не принес этих денег. Я сказал: нам нужны ваши деньги", - рассказал президент.

Что происходит с деньгами

Британское правительство зарезервировало 2,4 миллиарда фунтов от продажи "Челси" для гуманитарных нужд Украины, но средства до сих пор не переданы.

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Абрамович не выполнил обязательства в установленный срок - из-за спора об условиях использования денег. Британские чиновники готовятся к возможному судебному иску.

Стармер заверил Зеленского, что прилагает все усилия.

"Я знаю, что наши дипломатические команды говорят об этом. Это сложный момент", - передал слова премьера президент.