Зеленський про "гуманітарку" окупантів у Херсоні: українці не дали себе принизити

"Наш Херсон, український Херсон. Який сьогодні намагалися принизити (російські окупанти - ред.), але не вийшло. Не дали", - сказав Зеленський.

За його словами, українці показали себе, не дали себе розіграти в дешевому цинічному поданні з подачкою замість "гуманітарної допомоги" і пропагандою замість щирості.

"Російські пропагандисти думали про них (жителів Херсона - ред.), як про себе, а побачили, що херсонці поважали себе, поважають Україну", - додав глава держави.