Зеленский: говорить о подписании сделки с США по недрам очень рано

Глава государства подчеркнул, что он пока не собирается ехать в Вашингтон, этого вопроса нет на повестке дня. При этом, по его словам, Украина ожидает от США конечной версии сделки о недрах.

"Мне кажется, мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а затем полное. Сейчас, я так понимаю, команды украино-американские работают над этим, потому что Америка сейчас меняет эти правила и предлагает сразу полное соглашение, а полное соглашение требует детального изучения, потому что это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте", - рассказал Зеленский.

Президент уточнил, что также необходима работа юристов над таким документом. Они уже договорились о рамочной сделке, но теперь "правила меняются".

"Мы должны действовать здесь сдержанно, спокойно, посмотреть на соглашение, юристы изучат. Есть вещи адекватные - будем поддерживать, если есть вопросы - находить ответы. Поэтому очень рано говорить о соглашении, вариант которого неоднократно менялся. Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против в целом. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США", - обратил внимание глава государства.