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Зеленский готов встретиться с Путиным даже в Антарктиде, - постпред в ООН

08:37 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Зеленский готов встретиться с Путиным даже в Антарктиде, - постпред в ООН Фото: постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путином в любом месте мира, кроме Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника.

Мельник выступал на заседании Совета Безопасности ООН 9 ноября. По его словам, Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в любом месте в мире.

Среди вариантов Мельник назвал Флориду на саммите G20 в декабре и даже Антарктиду. Москву он из этого списка исключил.

Также постоянный представитель сказал, что российский диктатор по-прежнему надеется сломить волю Украины и заставить украинцев капитулировать. В то же время, подчеркнул Мельник, этого не произойдет.

Напомним, 6 ноября Зеленский в интервью журналисту CNN Джейку Тапперу назвал опасной новую идею президента США Дональда Трампа по безопасности Европы.

Он пояснил, что Россия не показывает готовность заканчивать войну, но хочет начать с новой архитектуры безопасности на континенте.

Также мы писали, что Трамп в интервью YouTube-каналу 60 Minutes намекнул на возможное изменение границ Украины по итогам мирного соглашения.

По его словам, стороны уже очень близки к ее заключению.

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