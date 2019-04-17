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У Раді може з'явитися ситуативна коаліція на підтримку ініціатив Зеленського, - Хомутиннік

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 20:01
У Раді може з'явитися ситуативна коаліція на підтримку ініціатив Зеленського, - Хомутиннік
Фото: Віталій Хомутиннік (vidrodzhennya.org.ua)

Хомутиннік заявив, що більшість депутатів голосували за Зеленського

Співголова депутатської групи "Партія "Відродження", народний депутат України Віталій Хомутиннік прогнозує, що в парламенті може з'явитися ситуативна коаліція на підтримку законодавчих ініціатив кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Її основою можуть стати депутати, які голосували за Зеленського на виборах президента, повідомляє "Новое время".

"Я не виключаю, що до наступних виборів у парламенті може сформуватися ситуативна коаліція для підтримки його (Володимира Зеленського, - ред.) ініціатив, так як більшість депутатів, незалежно від партійної приналежності, голосували за Володимира Зеленського як за майбутнього президента", - сказав Хомутиннік.

Депутат також повідомив про намір підтримувати законодавчі ініціативи Володимира Зеленського до наступних парламентських виборів.

"Як і більшість українців, сподіваюся, що після зміни влади в країні будуть зміни в кращу сторону. Ми поки не знаємо, які законодавчі ініціативи будуть надходити від нового президента, але в цілому маємо намір підтримувати його, особливо в період, коли він ще не матиме свого представництва у Верховній раді", - додав Хомутиннік.

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