ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Зеленський на полях саміту в Глазго зустрівся з Байденом: що обговорювали

Новость на русском →
Глазго, Вівторок 02 листопада 2021 13:14
Зеленський на полях саміту в Глазго зустрівся з Байденом: що обговорювали Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту в Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Під час розмови з президентом США в Глазго обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Зеленський виступив із промовою на кліматичній конференції та заявив, що окуповані Крим та Донбас стали екологічними бомбами в центрі Європи.

Крім того, він наголосив, що природа в Чорнобилі після катастрофи на атомній станції 1986 року відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден
NEWS
Медведчуку обрали новий запобіжний захід у "кримській справі"
Медведчуку обрали новий запобіжний захід у "кримській справі"
DAILY
Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні