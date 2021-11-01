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Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі

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Глазго, Понеділок 01 листопада 2021 16:53
Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі Фото: Володимир Зеленський та Ангела Меркель, лідери України та Німеччини (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів розмову з поки ще канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зустріч лідерів держав відбулася на полях екологічного саміту в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку українського президента.

На порядку денному переговорів Зеленського з Меркель, серед іншого, було питання урегулювання військового конфлікту на Донбасі.

"Під час зустрічі у Глазго з Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", - розповів президент після зустрічі.

Нагадаємо, напередодні з Меркель про Україну говорив президент США Джо Байден. Лідери держави говорили про енергетичну безпеку України після запуску "Північного потоку-2".

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Ангела Меркель Володимир Зеленський
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Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі
Зеленський зустрівся з Меркель: говорили про врегулювання конфлікту на Донбасі
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