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Зеленский о Глобальном саммите мира: РФ представят документ, но она может его не принять

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

России представят документ по итогам первого Глобального саммита мира и предложат участие. Но это не означает, что Москва его примет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы подошли к моменту первого саммита (Глобального саммита мира - ред.). Первый инаугурационный саммит. Я надеюсь, что он будет весной. Нам нельзя упустить дипломатическую инициативу. Он состоится в Швейцарии", - подчеркнул глава государства. 

По его словам, Украина хочет, чтобы второй саммит прошел не на Европейском континенте. Такая информация появится в ближайшие недели или месяцы. 

Также глава государства прокомментировал возможное участие России в новых Глобальных саммитах мира. 

"Когда страны подготовят соответствующий документ (по итогам первого Глобального саммита мира - ред.), это не значит, что Россия примет этот документ. Никто не может гарантировать, кто там тогда будет с их стороны, мы не знаем. Но в любом случае мы говорим, что этот документ будет представлен переговорщиками в том или ином формате российской стороне", - рассказал президент. 

Он добавил, что после этого наша страна будет готова ко второму саммиту и соответствующим дипломатическим шагам насчет справедливого мира и завершения войны. 

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже провела ряд встреч по формуле мира на уровне советников по нацбезопасности глав государств. 

Сейчас же наша страна планирует провести такую встречу на уровне лидеров - Глобальный саммит мира. 

Недавно министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис рассказал, что такую встречу хотят провести к лету этого года

 

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