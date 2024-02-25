Зеленский о Глобальном саммите мира: РФ представят документ, но она может его не принять

России представят документ по итогам первого Глобального саммита мира и предложат участие. Но это не означает, что Москва его примет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы подошли к моменту первого саммита (Глобального саммита мира - ред.). Первый инаугурационный саммит. Я надеюсь, что он будет весной. Нам нельзя упустить дипломатическую инициативу. Он состоится в Швейцарии", - подчеркнул глава государства.
По его словам, Украина хочет, чтобы второй саммит прошел не на Европейском континенте. Такая информация появится в ближайшие недели или месяцы.
Также глава государства прокомментировал возможное участие России в новых Глобальных саммитах мира.
"Когда страны подготовят соответствующий документ (по итогам первого Глобального саммита мира - ред.), это не значит, что Россия примет этот документ. Никто не может гарантировать, кто там тогда будет с их стороны, мы не знаем. Но в любом случае мы говорим, что этот документ будет представлен переговорщиками в том или ином формате российской стороне", - рассказал президент.
Он добавил, что после этого наша страна будет готова ко второму саммиту и соответствующим дипломатическим шагам насчет справедливого мира и завершения войны.
Напомним, Украина уже провела ряд встреч по формуле мира на уровне советников по нацбезопасности глав государств.
Сейчас же наша страна планирует провести такую встречу на уровне лидеров - Глобальный саммит мира.
Недавно министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис рассказал, что такую встречу хотят провести к лету этого года.
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