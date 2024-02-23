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Когда в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира: глава МИД назвал сроки

Пятница 23 февраля 2024 20:34
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Когда в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира: глава МИД назвал сроки Фото: Игнацио Кассис, глава МИД Швейцарии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глобальный саммит мира на уровне глав государств пройдет в Швейцарии уже к лету этого года по просьбе Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По просьбе Украины мы намерены организовать к лету конференцию высокого уровня по вопросам мира в Украине", - заявил он в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Он добавил, что приглашает все страны, чтобы работать над достижением общей цели - мира в Украине и прекращения войны с Россией.

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже провела несколько встреч по формуле мира на уровне советников по нацбезопасности глав государств. Десятки стран приняли участие.

Уже в этом году наша страна планирует провести Глобальный саммит мира с участием лидеров стран.

При помощи таких встреч наша страна хочет привлечь как можно большее количество стран к поддержке формулы мира, в том числе и государства Глобального Юга.

Еще в прошлом месяце в Офисе президента рассказали, что Украина пригласила на Глобальный саммит мира главу КНР Си Цзиньпина.

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