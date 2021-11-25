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Меркель і Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі і кордоні з Росією

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Берлін, Четвер 25 листопада 2021 19:37
Меркель і Зеленський обговорили ситуацію на Донбасі і кордоні з Росією Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель, лідери України та Німеччини (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. В ході бесіди обговорювалася ситуація на Донбасі і кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера уряду Німеччини Штеффена Зайберта.

"У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Меркель наголосила на своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Зайберт.

В опублікованому релізі розмови наголошується, що Меркель та Зеленський обговорили ситуацію на українсько-російському кордоні та на сході України. Лідери домовилися просувати зусилля у нормандському форматі для виконання мінських домовленостей щодо мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

Зазначається, що Меркель та Зеленський обмінялися думками щодо ситуації на кордонах Білорусі, ЄС та України.

Нагадаємо, раніше Меркель застерегла Росію від агресії проти України.

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