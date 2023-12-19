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Зеленский: Генштаб предложил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч людей

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Генштаб Вооруженных сил Украины попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч людей. Этот вопрос выносили на Ставке верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Главком (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - ред.) и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились насчет защиты нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек", - заявил глава государства.

По его словам, это серьезная цифра. Он ответил военным, что для такого шага нужно больше аргументов, поскольку это вопрос людей, вопрос справедливости, вопрос обороноспособности и вопрос финансов. 

Он также добавил, что должен быть комплексный план по поводу того, что будет с миллионной армией людей и с парнями, которые уже два года защищают наше государство. И этот план должен содержаться в законе, который разрабатывает Верховная рада вместе с военными.

"Что касается денег. Мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 млрд гривен. Поэтому я как президент Украины, как человек, посвящающий много времени на поиск финансовой поддержки Украины, я хотел бы понимания от премьера и министра финансов - а откуда деньги?" - подчеркнул Зеленский. 

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян продолжается мобилизация. 

Недавно власти страны решили изменить порядок ее проведения. Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных. 

Более детально о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина

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