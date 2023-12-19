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Зеленський: Генштаб запропонував додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Генштаб Збройних сил України попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей. Це питання виносили на Ставці верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

"Головком (головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний - ред.) та Генштаб звернулися на рівні Ставки з мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб", - заявив глава держави.

За його словами, це серйозна цифра. Він відповів військовим, що для такого кроку потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності та фінансів.

Він також додав, що має бути комплексний план щодо того, що буде з мільйонною армією людей та з хлопцями, які вже два роки захищають нашу державу. І цей план має міститися у законі, який розробляє Верховна рада разом з військовими.

"Що стосується грошей. Мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 млрд гривень. Тому я як президент України, як людина, яка присвячує багато часу на пошук фінансової підтримки України, я хотів би розуміння від прем'єра та міністра фінансів - а звідки гроші?" - наголосив Зеленський.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян продовжується мобілізація.

Нещодавно влада країни вирішила змінити порядок її проведення. Верховна рада розробляє законопроект, до якого вносить ініціативи військових.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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