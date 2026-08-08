Зеленский о гарантиях безопасности США: если Путин снова вторгнется, Америка будет за нас воевать

По словам украинского лидера, если диктатор РФ Владимир Путин решит продлить войну, тогда США будут действовать как на Ближнем Востоке.

"Гарантии США, наши договоренности, это очень сильные гарантии. В чем их содержание? Гарантии Соединенных Штатов Америки будет иметь Украина после окончания войны. И это очень важный момент. А какие это гарантии?

Также он добавил, что считает, что обеим сторонам нужно прекращение огня, поскольку никто не знаю, как он закончится.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что если Украина будет стоять как сильное государство, тогда Путин ничего не сможет сделать с нашей страной и не сможет ее сломать.