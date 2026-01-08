Зеленский о гарантиях безопасности от США: документ готов к финализации с Трампом

"(Секретарь Совета безопасности и обороны - ред.) Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готов к финализации на самом высоком уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейских и американской команд, также переговорные группы совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию.

"Были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек - готов ли агрессор реально заканчивать войну", - добавил президент Украины.

Глава государства также подчеркнул, что по возвращении в Киев украинская переговорная команда будет докладывать обо всех деталях встреч.

"Также информируем партнеров о последствиях российских ударов. В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе осуществлять действенное давление на агрессора", - добавил Зеленский.