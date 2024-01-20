Зеленский о гарантиях: видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы

"Уже провожу совещания по следующей неделе - наших международных мероприятий, которые мы планируем. Это касается и отношений с партнерами в Европе, в Евросоюзе. Добавим активности, а также это касается гарантий безопасности для Украины", - заявил он.

По словам Зеленского, готовятся новые соглашения с партнерами - сильные двусторонние соглашения.

"Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы. Я благодарен всей нашей команде, которая вовлечена в переговоры, всем тем лидерам, тем государствам, которые готовы к действительно амбициозным решениям", - заявил он.

Зеленский добавил, что всей архитектурой гарантий безопасности - новой архитектурой - Украина фактически возвращает к жизни, реанимирует систему международного права.

"И когда для Украины будет возвращена справедливость, когда наша безопасность будет восстановлена, это и для других в мире будет работать", - подчеркнул он.

Соглашение по безопасности между Британией и Украиной

12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Британия стала первой страной, которая подписала подобное соглашение с Украиной.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

Более подробно о документе - в материале РБК-Украина.

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