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Зеленський про гарантії: бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна вже бачить конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи щодо гарантій безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"​Вже проводжу наради щодо наступного тижня - наших міжнародних заходів, які ми плануємо. ​Це стосується і відносин із партнерами у Європі, у Євросоюзі. Додамо активності. ​А також це стосується безпекових гарантій для України", - заявив він. 

За словами Зеленського, готуються нові угоди з партнерами - сильні двосторонні угоди.

"Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень", - заявив він. 

Зеленськкий додав, що всією архітектурою безпекових гарантій - новою архітектурою - Україна фактично повертає до життя, реанімує систему міжнародного права.

"І коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме", - підкреслив він. 

Угода з безпеки між Британією та Україною

12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниГарантії безпекиВолодимир Зеленський