Зеленский на фракции СН озвучил кандидатов в Кабмин: кто в списке

По словам источника, президент зачитал список кандидатов, он совпадает с тем, который мы писали ранее:

Юлия Свириденко - премьер-министр;

Денис Шмыгаль - возглавит Минобороны и Минстратегпром;

Михаил Федоров - первый вице-премьер;

Тарас Качка - вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;

Алексей Соболев - возглавит Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии;

Герман Галущенко - министр юстиции;

Светлана Гринчук - министр энергетики;

Денис Улютин - министр социальной политики;

Николай Точицкий оставляет должность главы Минкульта, по новому кандидату идут консультации.

Остальные министры сохраняют свои должности.

Фото: фракция СН собралась на заседание с президентом Владимиром Зеленским (facebook.com/marikovski)

Источник также добавил, что все еще не определились с кандидатурой посла в США, могут назначить Ольгу Стефанишину, "но тогда непонятно, куда назначат Рустема Умерова".

Министр единства Алексей Чернышов также потерял свою должность. По словам собеседника, функционал расформированного Министерства единства передали Минсоцполитики.

Отметим, в списке кандидатов нет министра Кабмина. Эту должность в правительстве Шмыгаля занимал Олег Немчинов. Ранее источники РБК-Украина сообщали, что этот пост будет ликвидирован согласно предложению Зеленского, функции будут переданы в Секретариат Кабинета министров.

К слову, информацию источников РБК-Украина о кадрах уже подтвердил лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.

Кто остается в Кабмине: