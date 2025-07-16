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Зеленский на фракции СН озвучил кандидатов в Кабмин: кто в списке

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами от "Слуги народа" озвучил список кандидатов в новый Кабинет министров.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.

По словам источника, президент зачитал список кандидатов, он совпадает с тем, который мы писали ранее:

  • Юлия Свириденко - премьер-министр;
  • Денис Шмыгаль - возглавит Минобороны и Минстратегпром;
  • Михаил Федоров - первый вице-премьер; 
  • Тарас Качка - вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;
  • Алексей Соболев - возглавит Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии;
  • Герман Галущенко - министр юстиции;
  • Светлана Гринчук - министр энергетики;
  • Денис Улютин - министр социальной политики;
  • Николай Точицкий оставляет должность главы Минкульта, по новому кандидату идут консультации.

Остальные министры сохраняют свои должности.

Фото: фракция СН собралась на заседание с президентом Владимиром Зеленским (facebook.com/marikovski)

Источник также добавил, что все еще не определились с кандидатурой посла в США, могут назначить Ольгу Стефанишину, "но тогда непонятно, куда назначат Рустема Умерова".

Министр единства Алексей Чернышов также потерял свою должность. По словам собеседника, функционал расформированного Министерства единства передали Минсоцполитики.

Отметим, в списке кандидатов нет министра Кабмина. Эту должность в правительстве Шмыгаля занимал Олег Немчинов. Ранее источники РБК-Украина сообщали, что этот пост будет ликвидирован согласно предложению Зеленского, функции будут переданы в Секретариат Кабинета министров.

К слову, информацию источников РБК-Украина о кадрах уже подтвердил лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия. 

Кто остается в Кабмине:

  • Андрей Сибига, министр иностранных дел;
  • Сергей Марченко, министр финансов;
  • Виктор Ляшко, министр здравоохранения;
  • Игорь Клименко, министр внутренних дел;
  • Алексей Кулеба, вице-премьер, министр восстановления и развития территорий;
  • Матвей Бедный,  министр молодежи и спорта;
  • Наталья Калмыкова, министр ветеранов;
  • Оксен Лисовой, министр образования и науки.

Перезагрузка Кабмина

Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Такое решение было принято в рамках масштабной перезагрузки Кабмина. Все детали - в материале РБК-Украина.

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