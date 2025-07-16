Зеленский на фракции СН озвучил кандидатов в Кабмин: кто в списке

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с нардепами от "Слуги народа" озвучил список кандидатов в новый Кабинет министров.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.
По словам источника, президент зачитал список кандидатов, он совпадает с тем, который мы писали ранее:
Остальные министры сохраняют свои должности.
Источник также добавил, что все еще не определились с кандидатурой посла в США, могут назначить Ольгу Стефанишину, "но тогда непонятно, куда назначат Рустема Умерова".
Министр единства Алексей Чернышов также потерял свою должность. По словам собеседника, функционал расформированного Министерства единства передали Минсоцполитики.
Отметим, в списке кандидатов нет министра Кабмина. Эту должность в правительстве Шмыгаля занимал Олег Немчинов. Ранее источники РБК-Украина сообщали, что этот пост будет ликвидирован согласно предложению Зеленского, функции будут переданы в Секретариат Кабинета министров.
К слову, информацию источников РБК-Украина о кадрах уже подтвердил лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.
Кто остается в Кабмине:
Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
Такое решение было принято в рамках масштабной перезагрузки Кабмина. Все детали - в материале РБК-Украина.
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