Зеленський на фракції СН озвучив кандидатів у Кабмін: хто у списку

За словами джерела, президент зачитав список кандидатів, він збігається з тим, який ми писали раніше:

Юлія Свириденко - прем'єр-міністр;

Денис Шмигаль - очолить Міноборони і Мінстратегпром;

Михайло Федоров - перший віцепрем'єр;

Тарас Качка - віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;

Олексій Соболєв - очолить Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології;

Герман Галущенко - міністр юстиції;

Світлана Гринчук - міністр енергетики;

Денис Улютін - міністр соціальної політики;

Микола Точицький залишає посаду глави Мінкульту, щодо нового кандидата тривають консультації.

Решта міністрів зберігають свої посади.

Фото: фракція СН зібралася на засідання із президентом Володимиром Зеленським (facebook.com/marikovski)

Джерело також додало, що все ще не визначилися з кандидатурою посла у США, можуть призначити Ольгу Стефанішину, "але тоді незрозуміло, куди призначать Рустема Умєрова".

Міністр єдності Олексій Чернишов також втратив свою посаду. За словами співрозмовника, функціонал розформованого Міністерства єдності передали Мінсоцполітики.

Зазначимо, у списку кандидатів немає міністра Кабміну. Цю посаду в уряді Шмигаля обіймав Олег Немчінов. Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що ця посада буде ліквідована згідно з пропозицією Зеленського, функції будуть передані до Секретаріату Кабінету міністрів.

До речі, інформацію джерел РБК-Україна про кадри вже підтвердив лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.

Хто залишається в Кабміні: