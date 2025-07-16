Зеленський на фракції СН озвучив кандидатів у Кабмін: хто у списку

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами від "Слуги народу" озвучив список кандидатів у новий Кабінет міністрів.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в парламенті.
За словами джерела, президент зачитав список кандидатів, він збігається з тим, який ми писали раніше:
Решта міністрів зберігають свої посади.
Джерело також додало, що все ще не визначилися з кандидатурою посла у США, можуть призначити Ольгу Стефанішину, "але тоді незрозуміло, куди призначать Рустема Умєрова".
Міністр єдності Олексій Чернишов також втратив свою посаду. За словами співрозмовника, функціонал розформованого Міністерства єдності передали Мінсоцполітики.
Зазначимо, у списку кандидатів немає міністра Кабміну. Цю посаду в уряді Шмигаля обіймав Олег Немчінов. Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що ця посада буде ліквідована згідно з пропозицією Зеленського, функції будуть передані до Секретаріату Кабінету міністрів.
До речі, інформацію джерел РБК-Україна про кадри вже підтвердив лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.
Хто залишається в Кабміні:
Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.
Таке рішення було прийнято в рамках масштабного перезавантаження Кабміну. Всі деталі - в матеріалі РБК-Україна.
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