Зеленский на форуме в Давосе: Мадуро оказался в Нью-Йорке, а Путин до сих пор не в суде

Российского диктатора Владимира Путина спустя почти четыре года после начала полномасштабной войны против Украины даже не доставили в суд. Ему даже удалось "остановить Европу" в вопросе замороженных активов.

Зеленский в своей речи упомянул фильм "День сурка", и отметил, что никто не хотел бы жить, повторяя одну и ту же вещь годами.

"Вот в прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свою речь словами "Европа должна знать, как себя защитить". Год прошел, и ничего не изменилось. Мы до сих пор в ситуации, когда я должен говорить те же слова", - сказал он.

По словам главы украинского государства, каждый год приносит что-то новое, и сейчас все обратили внимание на вопрос Гренландии. Стало понятно, что большинство лидеров не знает, что делать с таким вопросом. Все "просто ждут, что Америка перегорит этой темой".

"Трамп провел операцию в Венесуэле и Мадуро (диктатор Николас Мадуро - ред.) был арестован. Были разные мнения об этом. Но факт является фактом - Мадуро в суде в Нью-Йорке, извините, но Путин не в суде. И это четвертый год самой большой войны в Европе. Со Второй мировой войны. Начавший ее не только на свободе, он до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе", - обратил внимание Зеленский.

Также глава украинского государства сказал, что у главы Кремля даже "есть определенные успехи" в вопросе активов, поскольку тот смог "остановить Европу" - она отказалась конфисковать российское имущество в пользу Украины, такое решение было заблокировано.