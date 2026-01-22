ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский на форуме в Давосе: Мадуро оказался в Нью-Йорке, а Путин до сих пор не в суде

Давос, Четверг 22 января 2026 16:42
UA EN RU
Зеленский на форуме в Давосе: Мадуро оказался в Нью-Йорке, а Путин до сих пор не в суде Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Российского диктатора Владимира Путина спустя почти четыре года после начала полномасштабной войны против Украины даже не доставили в суд. Ему даже удалось "остановить Европу" в вопросе замороженных активов.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский в своей речи упомянул фильм "День сурка", и отметил, что никто не хотел бы жить, повторяя одну и ту же вещь годами.

"Вот в прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свою речь словами "Европа должна знать, как себя защитить". Год прошел, и ничего не изменилось. Мы до сих пор в ситуации, когда я должен говорить те же слова", - сказал он.

По словам главы украинского государства, каждый год приносит что-то новое, и сейчас все обратили внимание на вопрос Гренландии. Стало понятно, что большинство лидеров не знает, что делать с таким вопросом. Все "просто ждут, что Америка перегорит этой темой".

"Трамп провел операцию в Венесуэле и Мадуро (диктатор Николас Мадуро - ред.) был арестован. Были разные мнения об этом. Но факт является фактом - Мадуро в суде в Нью-Йорке, извините, но Путин не в суде. И это четвертый год самой большой войны в Европе. Со Второй мировой войны. Начавший ее не только на свободе, он до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе", - обратил внимание Зеленский.

Также глава украинского государства сказал, что у главы Кремля даже "есть определенные успехи" в вопросе активов, поскольку тот смог "остановить Европу" - она отказалась конфисковать российское имущество в пользу Украины, такое решение было заблокировано.

Ордер на арест Путина

Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

МУС принял такое решение на основании того, что Путин причастен к массовому похищению украинских детей.

Арестовать Путина должны те страны, которые ратифицировали Римский статут. Несмотря на это, глава Кремля смог без любых проблем посетить Монголию - страна проигнорировала решение МУС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Венесуэла Николас Мадуро Война в Украине Форум в Давосе
Новости
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов