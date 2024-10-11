У Зеленского в европейском турне было пять основных запросов: анализ Politico

Приглашение Украины в НАТО

Как пишет издание, первым запросом могло стать приглашение Украины в НАТО. Но в ближайшее время получить такое приглашение очень непросто, поскольку против все еще выступают США и Германия. Шансы “крайне малы”.

Помощь в уничтожении ракет и дронов

Второй запрос - защита неба Украины. Такую инициативу можно было бы реализовать, если Польша и Румыния согласились сбивать российские дроны и ракеты, которые летят в их сторону.

Как пишет Politico, шансы на выполнение такой просьбы минимальны, поскольку союзники боятся втягивания в войну с Россией.

Но, в то же время, союзники могут выполнить просьбу Украины о передаче дополнительных систем ПВО. В этом вопросе главной целью для Киева являются дополнительные батареи Patriot и SAMP/T.

Разрешение на удары вглубь России

Зеленский на встречах с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии, в частности, просил о разрешении на удары вглубь России переданным оружием.

Но страны Европы продолжают опасаться, что такой шаг может привести к расширению войны. По мнению Politico, в этом вопросе шансы тоже минимальные.

Возобновление обсуждений насчет поставок Taurus

Несмотря на просьбы Украины, канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказывается передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.

Вероятно, Зеленский мог попытаться возобновить обсуждения вокруг этого вопроса, но шансы изменить позицию немецких властей низкие, пишет Politico.

Инвестиции в ОПК Украины

Журналисты напоминают, что украинские власти хотят привлечь инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. Это позволит улучшить экономику страны и снабжать украинских защитников оружием.

И здесь уже есть прогресс - Украина успела заключить ряд контрактов с иностранными оборонными предприятиями.

Поэтому, согласно оценке Politico, шанс на успех в этом вопросе наиболее высокий среди всех запросов.