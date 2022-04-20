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Росія висловила зустрічні позиції щодо договору, наша черга їх вивчати, - Подоляк

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Київ, Середа 20 квітня 2022 14:06
Росія висловила зустрічні позиції щодо договору, наша черга їх вивчати, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Так званий російський проект мирного договору з Україною є зустрічною позицією на українські пропозиції. Тепер Київ буде вивчати їх, порівнювати і робити висновки.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, не треба використовувати тих чи інших російських спікерів в якості ньюсмейкерів, а треба "спиратися тільки на офіційні повідомлення української сторони".

"Тому що росіяни занадто часто використовують публічні заяви тільки як елемент обов'язкового тиску. Так, навіщо їм підігравати? Що стосується власне переговорного процесу, то Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. У тому числі щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що російська сторона вивчила пропозиції і висловила свої зустрічні позиції.

"Далі - наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. У тому числі політико-юридичного характеру", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона передала Києву "проект мирного договору з чіткими формулюваннями". І тепер чекає української відповіді.

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