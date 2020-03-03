Зеленський ще не прийняв рішення про відставку Гончарука, - джерело в ОП

Рішення про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука ще не прийнято остаточно. Про це повідомило РБК-Україна джерело в Офісі президента.

Джерело видання повідомило, що президент Володимир Зеленський буде обговорювати це питання з фракцією та міжнародними партнерами.

"Рішення не прийнято. Рубати шашкою - не в стилі м'якої сили президента. Але повинен бути серйозний аудит і розуміння причин багатьох невдач у стратегічному баченні, чи може він бути більш успішним у другій половині свого імунітету", - повідомило джерело, близьке до Зеленського.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна в "Слузі народу" вважають, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подасть заяву про відставку. Рішення буде прийнято нібито сьогодні ввечері на засіданні фракції "Слуга народу", на який буде присутній і Зеленський.

Зазначимо, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що президент буде присутній на позачерговому засіданні Верховної ради 4 березня.

Раніше повідомлялося, що Зеленський скликає позачергове засідання Ради на 4 березня. Позачергове засідання буде присвячене кадровим змінам".