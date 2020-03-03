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У "Слузі народу" вважають, що Гончарук подасть заяву про відставку

Новини » Політика     03.03.2020 - 13:07
У "Слузі народу" вважають, що Гончарук подасть заяву про відставку
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Питання може бути вирішено після засідання фракції за участі Зеленського

У "Слузі народу" вважають, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подасть заяву про відставку. Про це у коментарі РБК-Україна повідомило джерело у керівництві фракції "Слуга народу".

За словами співрозмовника агентства, питання може бути вирішено після засідання фракції за участі президента.

"Вважаю, що Гончарук подасть заяву про відставку", - повідомило джерело.

За словами іншого депутата від "Слуги народу" Ірини Верещук, у фракції є дуже багато запитань до Гончарука. Проте парламент не зможе його звільнити, якщо він сам не подасть заяву.

"Підтримаю, якщо він напише заяву. Адже іншого способу немає. Якщо він заяву не пише, ми не можемо його відправити у відставку… У фракції теж кажуть, що є багато питань до пана Гончарука і вони вже перезріли", - заявила Верещук.

Депутат також висловила сподівання, що крісло нового очільника Кабміну займатиме фахова людина.

"Я ще не знаю (хто може бути прем’єр-міністром, - ред.). Сподіваюсь, що людина буде фахівцем. Не можна, щоб людина, яка сама себе називає профаном в економіці, прийшла і очолила Кабінет міністрів. Це людина, яка точно має бути з комунікативними здібностями, якій будуть довіряти, особливо в регіонах", - додала Верещук.

Нагадаємо, вчора Олексій Гончарук заявив, що ще не писав заяву про відставку.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що на посаду нового прем'єр-міністра обговорюється кандидатура Валерія Хорошковського.

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