Зеленский об электронных декларациях: жду нового голосования уже в сентябре

"Сразу, как сегодня утром проголосованный закон поступил из Верховной рады, подписал вето. Ожидаю нового голосования - с позитивом по немедленному открытию реестра деклараций. Уже в сентябре такое решение должно быть" - заявил президент.

Он также напомнил и о законопроекте о ПЭПах – политически значимых персонах. По словам президента, это вопрос не только политической ответственности парламента, но и переговоров с Евросоюзом по вступлению Украины.

"Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году и все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский наложил вето на законопроект, который сохранял ограничения по электронному декларированию. Он заявил, что декларации должны быть открытыми.

Законопроект об е-декларации

Напомним, что 5 сентября депутаты Верховной рады поддержали возобновление электронного декларирования в Украине, которое было приостановлено из-за полномасштабной агрессии РФ.

Но парламентарии отказались одобрить правку к законопроекту, предполагавшему немедленное открытие реестра деклараций.

В законопроекте указано, что е-декларации еще год должны быть не публичными. Однако по желанию каждый чиновник может обратиться в НАПК, чтобы его декларацию сделали публичной.

В "Слуге народа" объясняли такое решение оставить реестр пока закрытым из-за просьб декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях.

Однако это все же вызвало негодование как в обществе, так и среди антикоррупционных организаций. Да, на сайте президента петиция из

призывом ветировать данный законопроект через несколько часов набрала необходимое количество подписей. Наложить вето на законопроект призвали президента Украины и в Европарламенте.

Как ранее рассказали РБК-Украина источники, глава государства может ветировать законопроект об е-декларировании, который он сделал уже сегодня.

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