ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский может ветировать закон о е-декларировании, - источники

Киев, Пятница 08 сентября 2023 16:13
UA EN RU
Зеленский может ветировать закон о е-декларировании, - источники Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Юлия Акимова

Президент Владимир Зеленский может ветировать принятый Радой законопроект о возвращении электронного декларирования.

Об этом РБК-Украина сказало несколько источников во власти.

По словам одного из собеседников, глава государства решил вернуть парламенту проект без подписи из-за нормы, которая позволяет чиновникам ещё год не раскрывать публично свои активы.

"Вполне вероятно, что президент наложит вето", - подтвердил другой собеседник из команды президента.

Что не так с возвращением е-декларирования

На этой неделе Верховная рада приняла законопроект о восстановлении электронного декларирования в Украине, которое было приостановлено из-за полномасштабной агрессии РФ. Однако народные депутаты отказались одобрить поправку к законопроекту, которая предусматривала безотлагательное открытие реестра электронных деклараций.

В одобренном парламентом документе же говорится, что электронные декларации еще год не будут публичными, но каждый чиновник может сам попросить НАПК сделать его декларацию публичной.

Глава монобольшинства в парламенте Давид Арахамия объяснял, что оставить реестр пока что закрытым решили по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях.

Такое решение Рады вызвало возмущение в обществе и среди антикоррупционных организаций. В частности, на сайте президента была создана петиция с призывом ветировать данный законопроект, которая за несколько часов набрала необходимое количество голосов. Наложить вето призвали Зеленского и в Европарламенте.

Сам же президент в среду на пресс-конференции в Киеве отмечал, что решение по законопроекту о е-декларировании будет принимать после консультаций с вице-премьером по вопросам евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.

Восстановление электронного декларирования является важным этапом на пути Украины к вступлению в Европейский союз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Декларации о доходах Верховная рада Электронное декларирование
NEWS
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит