Рада Світового банку схвалила підтримку для України на суму 723 млн доларів

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні бюджетної підтримки на суму 723 мільйонів доларів, затвердивши додатковий пакет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Світового банку.

Цей новий пакет фіндопомоги під назвою "Фінансування відновлення України після економічної надзвичайної ситуації" або "ВІЛЬНА Україна" - на суму 489 мільйонів доларів.

Загальний схвалений Радою СБ пакет містить:

додатковий кредит на 350 мільйонів доларів,

гарантії на суму 139 мільйонів доларів,

мобілізацію безоплатного фінансування в розмірі 134 мільйонів доларів,

паралельне фінансування в розмірі 100 мільйонів доларів.

Таким чином, загальна фінансова підтримка в цьому пакеті становить 723 мільйонів доларів.

"Швидка виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для літніх людей і соціальні програми для вразливих верств населення", - йдеться в повідомленні.

Початкова підтримка Світового банку була збільшена коштом гарантій Нідерландів на 80 мільйонів євро (еквівалент 89 мільйонів доларів) і Швеції на 50 мільйонів доларів.

Також СБ заснував мультидонорський трастовий фонд (MDTF) для полегшення направлення грантових ресурсів від донорів в Україну з внесками Великої Британії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії на суму 134 мільйонів доларів США.

"Світовий банк закликає до подальших грантових внесків до MDTF. Крім того, Японія пов'язує паралельне фінансування в розмірі 100 мільйонів доларів з пакетом підтримки", - додали в Банку.