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Зеленський і Джонсон обговорили енергетичну безпеку і Донбас

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 17:31
Зеленський і Джонсон обговорили енергетичну безпеку і Донбас Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили енергетичну безпеку і мирне врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки", - написав Зеленський.

За його словами, в ході розмови сторони скоординували подальші кроки з деескалації навколо України і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ціную жорстку і незмінну підтримку Британією суверенітету і територіальної цілісності України", - додав глава держави.

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Володимир Зеленський Донбас Борис Джонсон
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