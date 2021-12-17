Зеленский и Джонсон обсудили энергетическую безопасность и Донбасс
Фото: премьер Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/ZelenskyyUa)
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили энергетическую безопасность и мирное урегулирование на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности", - написал Зеленский.
По его словам, в ходе разговора стороны скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации вокруг Украины и мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
"Ценю жесткую и неизменную поддержку Британией суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил глава государства.