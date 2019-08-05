ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський і Джонсон обговорили майбутнє двосторонніх відносин після Brexit

Новини » Політика    05.08.2019 - 19:05
Зеленський і Джонсон обговорили майбутнє двосторонніх відносин після Brexit
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Політики обговорили необхідність інтенсифікації контактів на вищому рівні

Президент України Володимир Зеленський і новообраний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в ході телефонної розмови обговорили двосторонні відносини країн після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Як повідомляється, глава держави привітав Бориса Джонсона з перемогою на недавніх виборах лідера Консервативної партії Великобританії, а також подякував уряд Великобританії за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

"Він (президент - ред.) подякував британський уряд за незмінну позицію в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посилення обороноздатності", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великобританії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на вищому рівні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній мер Лондона і колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон 23 липня переміг на виборах лідера правлячої британської Консервативної партії і став новим прем'єр-міністром Великобританії.

Крім того, посол Великобританії Джудіт Гоф завершила свою дипломатичну місію в Україні.

Зеленський на цьому тижні зустрінеться з Ердоганом і Варфоломієм Радник Джонсона заявив про нездатність парламенту перешкодити Brexit
Новини України Володимир Зеленськийполитикаборис джонсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся